انت الان تتابع خبر تحديد موعد قرعة خليجي 25 في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم خليجي 25 جليل العبودي، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "اتحاد كأس الخليج أكد على موعد إقامة قرعة خليجي 25، يوم الثلاثاء المقبل الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، في فندق "جراند ميلينيوم" البصرة".وأشار إلى أنه "سيسبق إجراء القرعة عقد ثلاثة اجتماعات خاصة باللجان، وهي لجنة المسابقات، ولجنة الحكام، واللجنة الإعلامية".

وضمن التحضيرات الخاصة بحفل القرعة وُجهت الدعوات لبعض اللاعبين من نجوم الكرة الخليجية لحضور مراسم القرعة التي تُعد الخطوة الأولى والإعلان الرسمي عن إقامة البطولة.

وبهذا الصدد قال الأمين العام لاتحاد كأس الخليج جاسم الرميحي، إن "جميع الترتيبات والتجهيزات النهائية الخاصة بحفل مراسم قرعة خليجي 25 تسير وفق ما تم الإعداد له مسبقاً، مع الأشقاء في العراق، كما ستُعقد اجتماعات تنسيقية في الأيام القليلة المقبلة بشأن آخر التطورات الخاصة بالحفل من النواحي كافة، ومع جميع الأطراف ذات الصلة".



وأضاف "الاستعدادات في العراق تجري على قدم وساق لاستضافة البطولة، والتي ستكون كرنفالاً خليجياً، حيث أن الاجتماعات التنسيقية مستمرة سواءً فيما يتعلق بترتيبات القرعة أو التي تخص البطولة بشكل عام، أو الاجتماعات المتعلقة باللجان، كما ستشهد الفترة المقبلة الإعلان عن المزيد من التفاصيل".