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محمد رمضان يكشف عن الفنانة التي يريد العمل معها

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بغداد - ياسين صفوان - وجاءت تصريحات محمد رمضان في مقابلة تلفزيونية على هامش حضوره وتكريمه في مهرجان "موركس دور" اللبناني.

ورداً على سؤال حول المطربة اللبنانية التي يود أن يقدم معها ديو غنائي، أجاب محمد رمضان: "ديانا حداد هي اللبنانية الوحيدة التي أحب تقديم معها دويتو".


وشهدت الفترة الأخيرة سلسلة من إخفاقات محمد رمضان، بعد إلغاء حفليه في الإسكندرية وسوريا، وانسحاب الفنان تامر عبد المنعم من مسلسل "العمدة".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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