عماد محمد: هذا الجيل أتوقع أن تمرَ من خلاله 10 أسماء إلى المنتخبِ الوطني

أعرب مدربُ منتخب الشباب، عماد محمد، اليوم الثلاثاء، عن سعادته ببلوغِ منتخب الشبابِ نهائيات كأس آسيا رغم خسارته أمام المنتخبِ الأسترالي بهدفٍ مقابل لا شيء.