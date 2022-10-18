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عماد محمد: هذا الجيل أتوقع أن تمرَ من خلاله 10 أسماء إلى المنتخبِ الوطني

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-435477-638017098537014477.jpg

2022-10-18 | 19:09

عماد محمد: هذا الجيل أتوقع أن تمرَ من خلاله 10 أسماء إلى المنتخبِ الوطني

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أعرب مدربُ منتخب الشباب، عماد محمد، اليوم الثلاثاء، عن سعادته ببلوغِ منتخب الشبابِ نهائيات كأس آسيا رغم خسارته أمام المنتخبِ الأسترالي بهدفٍ مقابل لا شيء.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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