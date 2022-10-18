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انت الان تتابع خبر عماد محمد: هذا الجيل أتوقع أن تمرَ من خلاله 10 أسماء إلى المنتخبِ الوطني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-435477-638017098537014477.jpg
2022-10-18 | 19:09
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أعرب مدربُ منتخب الشباب، عماد محمد، اليوم الثلاثاء، عن سعادته ببلوغِ منتخب الشبابِ نهائيات كأس آسيا رغم خسارته أمام المنتخبِ الأسترالي بهدفٍ مقابل لا شيء.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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