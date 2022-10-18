انت الان تتابع خبر "سوء التصرف".. الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاما لكلوب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "يورغن كلوب متهم بخرق لوائح الاتحاد الإنجليزي في مباراة بالدوري الممتاز بين ليفربول ومانشستر سيتي يوم الأحد الماضي".

وأضاف: "تصرف مدرب ليفربول في الدقيقة 86 من المباراة كان غير لائق، وأمامه حتى يوم الجمعة للرد على هذا الاتهام".



ويعني هذا البيان أن المدرب الألماني سيكون حرا لقيادة فريقه عندما يستضيف وست هام يونايتد غدا الأربعاء.

ونال كلوب بطاقة حمراء بسبب الاحتجاج الشديد لعدم احتساب مخالفة ضد الدولي المصري محمد صلاح صاحب هدف الفوز.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في الدوري برصيد 13 نقطة من تسع مباريات، متقدما بفارق نقطتين على وست هام صاحب المركز ‭12‬.

