ماليزيا تنقذ فلسطينيا اختطفه الموساد

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وأعلنت وسائل إعلام ماليزية وعربية أن الشرطة الماليزية أفرجت عن فلسطيني قيل إن عملاء للموساد الإسرائيلي اختطفوه واستجوبوه في كوالالمبور بشأن علاقته مع كتائب القسام الجناح العسكري لحماس. وفي أبريل 2018، قتل مهندس فلسطيني وعضو في حماس بالرصاص خارج مسجد في كوالالمبور، فيما اتهمت الحكومة الماليزية في حينه عملاء أجانب بالوقوف وراء الحادثة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في غزة أمس، عن تقديرها لجهود ماليزيا في إنقاذ فلسطيني من سكان القطاع اختطفه جهاز الموساد الإسرائيلي.وأعلنت وسائل إعلام ماليزية وعربية أن الشرطة الماليزية أفرجت عن فلسطيني قيل إن عملاء للموساد الإسرائيلي اختطفوه واستجوبوه في كوالالمبور بشأن علاقته مع كتائب القسام الجناح العسكري لحماس. وفي أبريل 2018، قتل مهندس فلسطيني وعضو في حماس بالرصاص خارج مسجد في كوالالمبور، فيما اتهمت الحكومة الماليزية في حينه عملاء أجانب بالوقوف وراء الحادثة.

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