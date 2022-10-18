18 غريقا وراء إضراب جرجيس التونسية

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ويسود الغضب المدينة بسبب ما يرونه تقاعسا من السلطات المحلية في البحث عن جثث 18 مفقودا من أبناء الجهة، حيث فقد القارب في رحلة غير شرعية إلى السواحل الإيطالية، بعد ثلاثة أيام من إبحاره يوم 21 سبتمبر الماضي، وعثر على أولى الجثث من قبل صيادين بعد 3 أسابيع.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دخلت مدينة جرجيس جنوب تونس أمس، في إضراب عام لمدة يوم دعا إليه الاتحاد الجهوي للشغل، احتجاجا على كارثة غرقى القارب المنكوب. وتجمع الآلاف من أهالي جرجيس الواقعة على السواحل الشرقية جنوبا قبالة مقر المعتمدية قبل القيام بمسيرة وسط المدينة.ويسود الغضب المدينة بسبب ما يرونه تقاعسا من السلطات المحلية في البحث عن جثث 18 مفقودا من أبناء الجهة، حيث فقد القارب في رحلة غير شرعية إلى السواحل الإيطالية، بعد ثلاثة أيام من إبحاره يوم 21 سبتمبر الماضي، وعثر على أولى الجثث من قبل صيادين بعد 3 أسابيع.

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