ألمانيا تدعو إلى عقوبات جديدة على طهران

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وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، إنها صرحت في المجلس الأوروبي بقولها: «من وجهة نظري، فإنه يجب فرض حزمة عقوبات أخرى على نظام الحكم الإيراني، وذلك بالنظر إلى توريد مسيرات من إيران إلى روسيا».وأضافت بيربوك، بأن فرض حزمة عقوبات جديدة يتطلب توافر الوضوح بشأن مصدر الطائرات المسيرة التي يجري استخدامها من جانب روسيا، «حيث يجب أن يكون كل شيء سليما من الناحية القانونية بالطبع».
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