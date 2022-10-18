أوكرانيا تعلن دمج منظومة "آيريس تي" الألمانية في نظام دفاعها الجوي

محمد اسماعيل - القاهرة - أوكرانيا - (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم القيادة الجوية الأوكرانية يوري إحنات دمج منظومة "آيريس-تي" الألمانية بالفعل في نظام الدفاع الجوي الأوكراني.

وقال إحنات خلال مؤتمر صحفي في مركز الإعلام العسكري، بحسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء: "تم دمج المنظومة الألمانية بنجاح في الدفاع الجوي الأوكراني وتتمتع منظومة الدفاع الجوية بخصائص تكتيكية وتقنية جيدة، لذلك نأمل في الحصول على المزيد من آيريس-تي من ألمانيا".

وأضاف أن القوات الجوية الأوكرانية في انتظار منظومة ناسامز التي من شأنها كذلك تعزيز قدراتنا في الدفاع الجوي.

وكان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف قد أعلن يوم الأربعاء الماضي وصول منظومة آيريس-تي الألمانية إلى أوكرانيا.