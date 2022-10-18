اندلاع حريق بشقة سكنية في الهرم.. والإطفاء تخلي السكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
اندلع حريق في شقة سكنية بمنطقة الهرم غرب الجيزة، الثلاثاء.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بشارع عبد الونيس المتفرع من الحرية.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مدير قطاع الغرب.
تبين بالفحص نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الرابع من عقار مكون من 6 طوابق، ويعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة مصدر النيران وإخلاء الشقة من قاطنيها حرصا على سلامتهم ومنع امتداد النيران إلى الوحدات المجاورة.