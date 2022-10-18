اندلاع حريق بشقة سكنية في الهرم.. والإطفاء تخلي السكان

تبين بالفحص نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الرابع من عقار مكون من 6 طوابق، ويعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة مصدر النيران وإخلاء الشقة من قاطنيها حرصا على سلامتهم ومنع امتداد النيران إلى الوحدات المجاورة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012