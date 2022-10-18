مصرع شخصين أحدهما مجند و8 مصابين في حادث مروع أعلى "صحراوي الصف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي مجند وشخص آخر مصرعهما وأصيب 8 أخرون في حادث تصادم مروع بالطريق الصحراوي الشرقي، الثلاثاء.

تلقى اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا اتجاه حلوان.

وجه العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب بسرعة انتقال دورية أمنية بالتنسيق مع مأمور المركز وإدارة المرور بقيادة المقدم محمد أبو القاسم مفتش مباحث فرقة الشرق؛ للوقوف على ملابسات الحادث.

تبين بالفحص والمعاينة اصطدام سيارة نقل مع أخرى ميكروباص للقادم من بني سويف، مما أسفر عن مصرع اثنين أحدهما مجند، فيما أصيب 8 آخرون بينهم مجندان.

جرى نقل المصابين مستشفى الصف للعلاج، وإيداع الجثتين ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

بدورها دفعت إدارة المرور بونش إغاثة لتجنيب حطام الحادث نهر الطريق، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.