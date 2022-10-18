"منتجي الدواجن": 400 جنيه زيادة في سعر طن الأعلاف رغم انخفاض الخام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

قال أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، لمصراوي، إن أسعار الأعلاف شهدت ارتفاعا اليوم، على الرغم من حصول بعض الشركات على موافقات للإفراج عن مستلزمات إنتاج الأعلاف كالذرة والصويا.

وكان مصطفى مدبولي اجتمع الأحد الماضي لحل أزمة نقص العلف وإعدام الكتاكيت، مع كلٍ من وزير الزراعة ونائب محافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد منتجي الدواجن، ونتج عن الاجتماع الإفراج عن 60 ألف طن فول صويا من الموجودة بالموانئ.

ووجه رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة ونائب محافظ البنك المركزي بأن يكون هناك تنسيق أسبوعي مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على كمية محددة من الأعلاف يتم الإفراج عنها أسبوعيا؛ حتى يتسنى إحداث الاستقرار المطلوب للأسواق، مع ضرورة وضع آلية لمراقبة توزيع الكميات التي سيتم الإفراج عنها أسبوعيا.

وأضاف نبيل أن سعر طن العلف تام الصنع ارتفع نحو 400 جنيه ليسجل اليوم نحو 15500 جنيه، مقابل 15100 جنيه أمس.

وأشار إلى أن ذلك يأتي رغم انخفاض سعر الصويا الخام بنحو 400 جنيه، خلال اليومين الماضيين، بعد قرار الإفراج عن عدد من شحنات الصويا، وهو ما يحتاج إلى عدة أيام حتى ينعكس على أسعار المنتجات الجديدة تامة الصنع.

وأرجع نبيل ارتفاع سعر الأعلاف على الرغم من انخفاض مستلزمات الإنتاج، بسبب فرق التوقيت ما بين دخول الشحنات وإتمام صناعتها.

وطالب نبيل الحكومة بتشديد الرقابة على مصانع الأعلاف وضبط الأسواق حيث أن قطاع الثروة الداجنة يعد أمن قومي.

ويعاني قطاع الثروة الداجنة، من أزمة نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها تأثرا بتداعيات قرار الاعتمادات المستندية والتأخير في تدبير الدولار اللازم للإفراج عن الشحنات الموجودة بالموانئ.

وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وذلك قبل توجيهات رئاسية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد في مايو الماضي.

ويعاني المستوردون والصناع خلال الفترة الماضية من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي.