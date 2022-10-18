بالصور.. رئيس جامعة أسوان يشهد تخريج الدفعة الثانية من طلاب التطوير المهني

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

شهد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور لؤي سعد الدين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج الدفعة الثانية من طلاب مركز التطوير المهني بجامعة أسوان، والذي يقام تحت رعاية مؤسسة حياة كريمة بأسوان.

أكد الدكتور أيمن عثمان على الجهود التي يقدمها المركز لطلاب وخريجي المركز، والعمل على تأهيلهم لسوق العمل، مشيرًا إلى أهمية دور المركز وقدرته على عمل شراكات مع الفاعلين بسوق العمل بأسوان.

وأشاد بمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني الذي تنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع وكالة التنميه الدولية الأمريكية ووزارة التعليم العالي، والذي بدأ عام 2017 وتشارك به حتى الآن 13 جامعة حكومية بعدد 20 مركزًا جامعيًا.

وقالت ليلى رمضان سعدي، مدير مركز التطوير المهني، إن المركز وفر أكثر من 1500 فرصة عمل وتدريب عملي بالشركات والمصانع في العديد من القطاعات والتخصصات المختلفة، والعمل على تخريج خريجين على قدر عالى من الكفاءة والمهارة المطلوبة لسوق العمل، مضيفةً أن المركز منذ افتتاحه في 16 يناير 2020 استطاع تقديم أكثر من 30 ألف فرصة تدريب وتأهيل مهني على مستوى عالي من الجودة، ووقع 7 اتفاقيات تعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في أسوان.​