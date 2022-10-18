بالصور- سوهاج تستقبل خبير "التوكاتسو" للتعليم الياباني لبحث التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمكتبه سويز سينسيه، خبير التوكاتسو للتعليم الياباني؛ وذلك لبحث سُبل التعاون المشترك، ودعم المدرسة اليابانية بطهطا، ونشر ثقافة نظام التعليم الياباني وثقافة التوكاتسو.

ورحب محافظ سوهاج بالخبير الياباني والوفد المرافق له، مؤكدًا على دعم المحافظة الكامل للتوسع في تطبيق النماذج التعليمية المتميزة وخاصة اليابانية، بالتوازي مع اهتمام الدولة بالتوسع في إنشاء المدارس اليابانية، التي تطبق نظام التوكاتسو في التعليم، ما يساهم في تخريج أجيال واعية ومبدعة ليكونوا قادة المستقبل، وكذلك تخريج جيل جديد من الشباب قادر على تنفيذ برامج التنمية، وتنمية روح الإبداع والابتكار لدى الطلاب.

وأوضح الخبير الياباني إمكانات المدرسة اليابانية وأقسامها المختلفة والأنشطة المدرسية التي يجرى تنفيذها خلال العام الدراسي، والإجازة الصيفية، وتجهيزات الوسائل التعليمية، ورفع مهارات المعلمين وتطوير أنشطة التوكاتسو اليابانية الخاصة، والتي تتميز بها المدارس اليابانية عن غيرها.

وأكد الخبير الياباني أن المدرسة اليابانية بطهطا من أفضل المدارس التي شاهدها على مستوى جمهورية مصرالعربية، مشيرًا إلى أنها نموذجًا يحتذى به للمدارس اليابانية في مصر.