إخواتها تيتموا للمرة الثالثة.. صديقة فتاة بورسعيد: "كانت عايشة في أوضة على الطوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قدمت الصفحة الرسمية لموقع الخليج 365 على فيسبوك، بثا مباشرا، اليوم الثلاثاء، مع هبة عادل، صديقة فتاة بورسعيد التي اتهم شاب بقتلها لرفضها الزواج منه بحي الشرق في محافظة بورسعيد.

وأعربت هبة عن حزنها الشديد عقب سماعها خبر وفاتها بهذه الصورة، مضيفة: "ربنا ينتقم منه يتم أخواتها للمرة الثالثة عقب وفاة والدهم ثم أمهم وأخيرا أختهم".

وأوضحت أن خلود تعتبر صديقتها منذ الطفولة، وأن لديها أخين، وكانت تجمعهما علاقة قوية حتى أنها كانت تزورهم خلال شهر رمضان لتناول وجبة الإفطار معهم، وكانت بين عملها ومنزلها، قائلة: "كانت ملاك وفي قمة الاحترام والأخلاق".

وتابعت: "خلود كانت تعيش في غرفة من الطوب الأحمر أعلى عمارة الحديدي بشارع المشرق، نطاق حي الشرق وبرفقتها أخويها أحدهما 9 أعوام والثاني 18 عاما، وأن خلود كانت تشتري منها بضائع بالقسط لبيعها، وقبل الحادث بقرابة شهرين أبلغتها أن زميل لها في المصنع (الجاني) يريد الارتباط بها".

وأكدت أنها وعدتها بمساعدتها في تجهيزها بمساعدة صديقاتها من بائعي تجهيزات العرائس.

وكان قسم شرطة الشرق بمديرية أمن بورسعيد، تلقى بلاغًا من أحد أقارب الفتاة: خلود السيد فاروق درويش 20 عامًا، بعثوره على جثتها داخل محل سكنها بحي الشرق، وبها بعض الكدمات وآثار خنق بالرقبة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة جرى تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل بأحد المصانع - خطيب المجنى عليها - مقيم بمركز شرطة المنزلة بالدقهلية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام جرى استهدافه وضبطه، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

وبمواجهة المتهم عقب القبض عليه اعترف بارتكابه الواقعة، وأنه سبق ارتباطه بالمجنى عليها -خطوبة - ونشبت خلافات بينهما، قام على إثرها بالتعدى عليها بدافع الانتقام.. "كنت عايز أنتقم منها".

وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، ووضعت الجثة بمشرحة مستشفى النصر التخصصي تحت تصرفها، لحين التصريح بالدفن.

وكشف أحد أقارب الفتاة أن المجني عليها "خلود" كانت على علم عند خطبتها بالمتهم أنه كان متزوج وانفصل عن زوجته - مطلق - لكنها لم تشعر بالراحة معه خلال فترة الخطوبة فقررت فسخها، وحاول أكثر من مرة العودة إليها لكنها رفضت، وأن المتهم هددها بالقتل منذ يومين إذا لم تعود إليه، لذلك تقدمت باستقالتها للابتعاد عن ملاحقته لها، إلا أنه عندما علم باستقالتها، فاستغل تواجدها بمفردها في المنزل كون أن إخوتها في المدرسة وزوجة خالها في العمل، وتوجه إلى المنزل وكسر عليها الباب وظل يضربها ثم خنقها.