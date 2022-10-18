"الاياتا": 67‎% انتعاش في حركة المسافرين جوًا خلال أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا"، عن ارتفاع إجمالي حركة المسافرين بنسبة 67.7% في أغسطس الماضي مقارنةً مع الشهر نفسه من 2021، ووصل إجمالي حركة المسافرين حول العالم إلى نسبة 73.7% من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، وأظهرت البيانات حفاظ قطاع السفر الجوي على معدلات تعافيه القوية، حيث انتعشت حركة السفر العالمية بنسبة 115.6% قياساً بمستويات أغسطس 2021، حيث حققت شركات الطيران في آسيا أقوى مستويات النمو على أساس سنوي ، وسجلت إيرادات الركاب.

وقال ويلي والش، المدير العام لـ"الاياتا" إن موسم السفر الصيفي في نصف الكرة الشمالي اتجه نحو ذروته، ليسجل في ختام الموسم مستويات مرتفعة، رغم الاضطرابات الاقتصادية الراهنة.

وأضاف: "سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط ارتفاعًا في حركة المسافرين نسبته 144.9% في أغسطس الماضي مقارنةً مع أغسطس 2021، وارتفعت السعة بنسبة 72.2% قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي، وعامل الحمولة بواقع 23.7 نقطة مئوية ليبلغ 79.8%".

وتابع: "سجلت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعًا بنسبة 69.5% في إيرادات الركاب لكل كيلومتر خلال أغسطس مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت السعة بنسبة 45.3% وازداد عامل الحمولة بواقع 10.8 نقطة مئوية إلى 75.9%، وهي النسبة الأدنى بين جميع المناطق، بينما اقتربت حركة الطيران الدولي بين أفريقيا والمناطق المجاورة من مستويات ما قبل أزمة كوفيد-19.