شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يعرض أولويات العمل بالعامين القادمين أمام "محلية النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أولويات عمل الوزارة خلال العامين القادمين وذلك أمام جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني وحضور النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات الوزارة.

وفى بداية اللقاء رحب النائب أحمد السجيني بحضور وزير التنمية المحلية لاجتماع اللجنة، مؤكداً علي تحقيق اللواء هشام آمنة العديد من النجاحات خلال توليه مسئولية محافظة البحيرة معرباً عن تمنياته بخالص التوفيق للوزير خلال الفترة المقبلة .

وأضاف السجيني أنه حرص مع وفد من اللجنة بزيارة وزير التنمية المحلية بمقر الوزارة لاستعراض أهم القضايا والملفات والتحديات التي تواجه المواطنين ومرتبطه بعمل وزارة التنمية المحلية .

ومن جانبه أعرب اللواء هشام آمنة عن سعادته بلقاء أعضاء لجنة الإدارة المحلية وحضور اجتماع اللجنة والتي تعد من أهم اللجان النوعية وأكثرها نشاطا في مجلس النواب ، مشيداً بالدور والجهود التي تقوم بها لجنة الإدارة المحلية خلال دور الإنعقاد للمجلس .

وقدم وزير التنمية المحلية الشكر لجميع اعضاء مجلس النواب والشيوخ علي زيارتهم له عقب الحادث الذي تعرض له بعد توليه المسئولية ، مؤكداً علي استفادته الكبيرة من لجنة الادارة المحلية خلال الفترة الماضية ، كما وجه اللواء هشام آمنة الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية علي اختياره في منصب وزير التنمية المحلية .

وأضاف " آمنة " : كلنا فريق عمل واحد مع لجنة الادارة المحلية وهنحل مع بعض المشاكل ونواجه التحديات التي يتم نقلها من المواطنين في الشارع .

و أعلن وزير التنمية المحلية عن إنشاء وحدة لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمتابعة كافة الموضوعات التي يتم طرحها خلال اجتماعات اللجنة والعمل علي سرعة التفاعل معها وحل ومتابعة اي مشكلات يتم طرحها من السادة النواب خلال الجلسات .

وأكد اللواء هشام آمنة ، علي اهتمامه الكبير خلال الفترة المقبلة بتفعيل دور قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الاداء بوزارة التنمية المحلية ، مؤكداً أنه تم تعيين قيادة جديدة للإشراف علي قطاع التفتيش بالوزارة وتم خلال الشهرين الماضيين القيام بحوالي ٤٠ تفتيش علي المحافظات لمتابعة شكاوي المواطنين والنواب والرقابة والمتابعة واعمال قوانين الدولة ومواجهة أي مخالفات .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي اهتمامه بالتدريب لرفع كفاءة الكوادر المحلية بالوزارة وجميع المحافظات بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة وكذا انتقاء العناصر الجيدة في مجال الادارة المحلية لإلقاء المحاضرات ونقل الخبرات بمركز التنمية المحلية بسقارة مع زيادة أعداد الدورات التدريبية وانتقاء الموضوعات التدريبية الهادفة التي تلبي مطالب المواطنين .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لعرض ومناقشة خطة عمل وزارة التنمية المحلية، وذلك بهدف التنسيق بينهما، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة.