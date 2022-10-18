شكرا لقرائتكم خبر عن نواب التنسيقية: الدولة لا تنسى المصريين بالخارج والقانون الجديد يمنحهم مزايا جيدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب خالد بدوى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن اللجنة البرلمانية المشتركة أعدت تقريرا جيدا عن مشروع قانون الحكومة بشأن منح تيسيرات للمصريين بالخارج، لافتا إلى أن الحكومة قدمت مشروع قانون جيد للغاية معتبرا أن القانون رسالة للمصريين بالخارج بأن الدولة لا تناسهم، كما أن مشروع القانون يوفر العملة الصعبة.

أضاف بدوى، أنه لديه بعض التخوفات منها أن يتحول الأمر إلى تجارة، كما أنه لابد أن يقاس الأثر البيئى والمرور من أثر زيادة عدد السيارات إلا إذا كان الأمر يخص مبادرة بصفة مؤقتة.

كما أكد عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن مشروع القانون الجديد يلبى مطالب المصريين بالخارج واستيراد سيارة بدون جمارك هو أحد أهم المطالب للمصريين بالخارج، موضحا أن المصريين بالخارج لهم مواقف وطنية كبيرة ظهرت بشكل واضح بعد ثورة 30 يونيو.

وأضاف خليل أن المصريين بالخارج هم المصدر الأهم لتدفق النقد الأجنبى من الخارج معلنا موافقته على مشروع القانون.