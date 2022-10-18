شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة بمجلس الشيوخ: نتعاون مع "حياة كريمة" بمشروع "كشك كتابك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نيفين كيلاني، وزيرة الثقافة، إن الوزارة تقدم عدد من البرامج والأنشطة ضمن إطار مبادرة "حياة كريمة".

وكشفت "كيلاني" خلال كلمتها أمام لجنة الثقافة والإعلام في مجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة النائب محمود مسلم، عن مشروع "كشك كتابك" الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، مشيرة إلى بيع الكتاب في قرى مشروع "حياة كريمة"، وتشغيل أبناء القرية تحت إشراف الهيئة العامة للكتاب.

وأكدت أن الوزارة تشارك في مشروع حياة كريمة لتطوير الوعي من خلال أنشطة وورش فنية وتنظيم مسابقات وتوفير الرعاية اللازمة للمواهب في أقرب قصر ثقافة لتلك القرى، لافتة إلى تصميم قصر ثقافة صغير مبسط في مكان وسط بين مجموعة من القرى لسهولة الانتقال له، وبدء تنظيم أنشطة مستدامة في القرى لجني الثمار بعد فترة.