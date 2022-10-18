شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: "نجحنا فى تحدى عودة الطلاب للمدرسة.. وتطبيق يوم رياضى وإضافة مادة بحثية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه كان هناك تحدى هذا العام وهو عودة الطلبة للمدارس، متابعا: "مفيش طلبة فى المدارس، التحدى هو عودة الطلبة للمدارس، والحمد لله تم، لكن لها شروط".

وأضاف وزير التربية والتعليم، فى بيانه، الذى ألقاه أمام مجلس النواب فى الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء: "حتى نعيد الطالب للمدرسة، هناك قنوات مدرستنا 1 و2 و3 دمجنا هذه القنوات مع البرنامج الدراسى فيما يسمى فترة المشاهدة، يشاهدها الطالب فى المدرسة، وبين كل فصل وفصل تنبيهات عن المشروعات القومية والانتماء، لتنمية الانتماء والولاء لدى الطلاب، وكل المدارس فيها فيديو بروجيكتور وشاشة، الدرس الذى يقدم فى حصة تلفزيونية يقدمه المعلم فى مدة ضعف، وبالتالى قللت الزمن المخصص للبرنامج الدراسى، وبالتالى وفرت يوم فاضى ممكن استغلاله فى إقامة يوم رياضى وفنى، ممكن يكون عندى طالب مش شاطر تحصيليا لكن عنده موهبة، وبالتالى يشعر ويعتز بذاته، عودة الطلاب للمدرسة فى هذا الجزء عودة النشاط الرياضى والفنى وأدعوكم لزيارة المدارس للمتابعة والعرف على ذلك على أرض الواقع".

وأشار حجازى، إلى تعديل فى موضوع أعمال السنة، قائلا: "عندى أعمال سنة فى نهاية شهر 10 اختبار 5 درجات على المواظبة، وأخرى على السلوك ومثلها لاختبار قصير، واختبار فى نهاية شهر نوفمبر، إذا لم يوفق فى المحاولة الأولى يبذل جهد أكبر فى المرحلة الثانية، الطالب نشأ على أن التعليم تنافسى فردى، نشأته على ذلك فكيف تطلب منه التعاون والعمل فى فريق، لذلك جاءت المادة البحثية وموضوعاتها هى المشروعات القومية للدولة المصرية وكيف تواجه الدولة تحدياتها، ومع فترات المشاهدة والنشاط الرياضى، بالتالى على نهاية الفصل الدراسى الأول يكون عندى 50% وفى منتصف الترم الثانى يكون لديه 75% وفى نهايته 100%".