شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين الكيلانى لـ"النواب": إنشاء مرصد لإعداد تقرير عن حالة الثقافة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن خطة الوزارة وضعت عدد من المحاور لتحقيق رؤية مصر 2030، ووضعت أربعة أهداف تتضمن العمل على بناء قدرات الوزارة من خلال التطوير ودعم منظومة الحوكمة المؤسسية وتأهيل الموارد البشرية والجودة، واستثمار الأصول من خلال تعظيم العائد، موضحة العمل على على اتفاقيات الشراكة لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لإثراء الحياة الثقافية، بخلاف توظيف التكنولوجيا والتحول لخدمات رقمية وتطوير المنتج الثقافي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمود مسلم، اليوم، الثلثااء، وأثناء استعراض خطة عمل الوزارة.

وتابعت الوزيرة:" يوجد عدد من المحاور التي تستهدف التوسع في أنشطة الوزارة وتطويرها وتنويع الموارد المالية للوزارة، وتوليت مهمة الوزارة في 14 أغسطس، بعد أكثر من شهر من موافقة مجلس النواب على الخطة والميزانية، نستهدف إنشاء مركز التميز المؤسسي ومهامه تتضمن تأهيل الجهاز الإداري بالوزارة، ونشر الوعي بأهمية التميز، ونقل وتبني أفضل ممارسات عالمية للتميز، واكتشاف ورعاية الأفكار الإبداعية لتطوير بيئة العمل.

واستكملت: "تستهدف الوزارة أيضًا إنشاء مرصد الثقافة لمتابعة المؤشرات الدولية والمحلية وإعداد تقرير عن حالة الثقافة في مصر، ورصد التجارب المحلية والإقليمية والدولية وصياغة التدخلات لتحسين مرتبة مصر بالتعاون مع الجهات المعنية، وصياغة أوراق السياسات العامة وتطوير السياسات الثقافية، ودعم الشراكة مع مراكز البحوث، إضافة إلى إدارة برنامج متكامل لتطوير المعرفة، وتوسيع نطاق تأثير الوزارة في القطاعات المختلفة النفاذ لمناطق جغرافية أوسع".