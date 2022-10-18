شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "زراعة النواب" تبحث مشكلة نقص الأعلاف وتأثيرها على صناعة الدواجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، دراسة تداعيات مشكلة نقص الأعلاف وأثرها السلبى على صناعة الدواجن.

الجدير بالذكر أن النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى فى مجلس النواب، طالب بضرورة المتابعة والرقابة المستمرة على أسواق الأعلاف خلال الفترة المقبلة، بعدما أعلن مجلس الوزراء الإفراج عن كميات جديدة من الأعلاف، لحل أزمة مزارع الدواجن.

وقال الحصرى، أن مجلس الوزراء أعلن الإفراج عن شحنات فول صويا فقط، تزن 60 ألف طن، بقيمة إجمالية وصلت إلى 41 مليون دولار، كما تم اليوم الإفراج عن شحنة أخرى من فول الصويا تزن 62 ألف طن قيمتها الإجمالية تبلغ 44 مليون دولار، ليصل إجمالى ماتم الإفراج عنه خلال هذا الشهر نحو 122 ألف طن فول صويا، وأن فيما يخص الذرة الصفراء، تم الإفراج عن شحنة قيمتها 40 مليون دولار منذ مطلع الشهر وحتى الآن.

وتابع الحصرى:" تلك الكميات خطوة جيدة فى ظل الأزمة العالمية ويمكنها تلبية احتياجات السوق، بشرط وجود ضوابط لتوزيعها واستخدامها منعا لارتفاع الأسعار، مثمنا توجيه رئيس مجلس الوزراء لوزير الزراعة ونائب محافظ البنك المركزى بأن يكون هناك تنسيق أسبوعى مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن على كمية محددة من الأعلاف يتم الإفراج عنها أسبوعيا؛ حتى يتسنى إحداث الاستقرار المطلوب للأسواق، مع ضرورة وضع آلية لمراقبة توزيع الكميات التى سيتم الإفراج عنها أسبوعيا، وكذلك توجيهه بالعمل على التوسع فى الزراعة التعاقدية، خاصة محصول فول الصويا لزيادة حجم الإنتاج المحلى منه.