شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم لـ"البرلمان": مستمرون فى خطة التطوير وأنا ضد احتكار تأليف المناهج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، إن الوزارة مستمرة فى خطة التعليم لأنها خطة دولة وليست خطة وزير، مؤكدا أنها نقطة تحسب للحكومة ولمجلس النواب.

وأضاف وزير التعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "انتهينا من مناهج التعليم للمرحلة الابتدائية حتى الصف الخامس، وهى معدة فى ضوء خبرات دولية، ويجب أن نبنى عليها ونستمر فيها ومتبقى الصف السادس.. وأعاهدكم أن نكمل مناهج الصف السادس بنفس الخبرات، والجهات حتى تكون المنظومة كاملة"، لافتا إلى أن المناهج تم بناؤها على أربع أعمدة هى؛ تعلم لتعرف، وتعلم لتفعل، وتعلم لتكون، وتعلم لتتعايش مع الآخرين، وليس مجرد اكتساب معلومات يجتازها الطالب فى الاختبار ثم ينساها بعد ذلك.

جاء ذلك خلال بيان ألقاه وزير التربية والتعليم أمام الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى عن خطة الوزارة فى المرحلة القادمة.

وتابع:" سنعمل فى مناهج المرحلة الإعدادية وسيشارك فيها جميع الهيئات التى شاركت فى إعداد مناهج المرحلة الابتدائية، ونستثمر المبادرات الناجحة فى وزارة التربية والتعليم ليكون لدينا إطار عام لمنهج المرحلة الإعدادية، ثم تطرح للشركات المصرية للتأليف حتى لا يكون هناك احتكار لجهة معينة وأنا شخصيا ضد الاحتكار.