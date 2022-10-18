شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: يجب أن يتبنى اتحاد الصحفيين العرب مشروعا لإعادة إصلاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بالمشاركين فى المؤتمر العام الرابع عشر الذى يعقده اتحاد الصحفيين العرب، فى مقره الدائم بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وقال ضياء رشوان، خلال كلمة له فى المؤتمر العام: "نرحب بالمشاركين في قاهرة المعز، ونأمل أن يكون مؤتمر اليوم منعطف تاريخي في مسيرة الاتحاد"، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك انطلاقة جديدة لاتحاد الصحفيين العرب، وأن يبنى مشروع لإعادة إصلاح وانطلاق الاتحاد.

ولفت إلى أن الاتحاد يعكس أكثر من شئ، يعكس فكرة العروبة، ويعكس ويبحث عن الحرية والمهنية والمسئولية، وهم السبل الوحيدة لمواجهة أى شئ قادم من الخارج، متمنيا أن يتبنى الاتحاد مشروع إصلاحى، متابعا :"يجب أن نجتهد لكى نخرج وننجز مشروعنا الإصلاحى للاتحاد".

بدأ منذ قليل، المؤتمر العام الرابع عشر الذى يعقده اتحاد الصحفيين العرب، فى مقره الدائم بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وتتواصل أعمال المؤتمر علي مدار يومين وذلك بمشاركة 19 نقابة وهيئة وجمعية للصحفيين من 18 دولة عربية.

ينعقد المؤتمر العام كل 4 سنوات بحضور وفد يضم 4 أعضاء من كل دولة عربية، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة العامة الـ 15، ويناقش المؤتمر العام خطة عمل الاتحاد فى السنوات القادمة واختيار أمانة عامة جديدة وكيفية مواجهة الآثار شديدة السلبية على الصحافة العربية والعالمية التي سببتها أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ، وقيام الاتحاد بدوره الفاعل دفاعا عن حرية وقضايا الصحفيين والصحافة والقضايا العربية فى مواجهه الأكاذيب والشائعات التي تحيط بوطننا العربي .

وتأسس اتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة عام 1964 تعبيرا عن رغبة الصحفيين العرب فى توحيد كلمتهم داخل كيان قوي يستطيع الدفاع عن قضاياهم وقضايا وطننا العربي .