شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص يشارك فى المؤتمر العام الـ 14 لاتحاد الصحفيين العرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شارك الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة الخليج 365، فى المؤتمر العام الرابع عشر الذى يعقده اتحاد الصحفيين العرب، فى مقره الدائم بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

كما شارك فى المؤتمر، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، وطارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

وتتواصل أعمال المؤتمر علي مدار يومين، وذلك بمشاركة 19 نقابة وهيئة وجمعية للصحفيين من 18 دولة عربية.

ينعقد المؤتمر العام كل 4 سنوات، بحضور وفد يضم 4 أعضاء من كل دولة عربية، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة العامة الـ 15، ويناقش المؤتمر العام خطة عمل الاتحاد فى السنوات القادمة واختيار أمانة عامة جديدة، وكيفية مواجهة الآثار شديدة السلبية على الصحافة العربية والعالمية التي سببتها أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وقيام الاتحاد بدوره الفاعل دفاعا عن حرية وقضايا الصحفيين والصحافة والقضايا العربية فى مواجهه الأكاذيب والشائعات التي تحيط بوطننا العربي .

وتأسس اتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة عام 1964، تعبيرا عن رغبة الصحفيين العرب فى توحيد كلمتهم داخل كيان قوي يستطيع الدفاع عن قضاياهم وقضايا وطننا العربي .