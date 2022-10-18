شكرا لقرائتكم خبر عن نائب "التنسيقية" يحذر من الحصول على مزايا قانون منح تيسيرات للمغتربين دون حق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عبد العزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون المقدم من الحكومة، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، جاء نتيجة استماع الحكومة لمطالب المصريين بالخارج على مدار سنوات متعددة.

وتابع عبد العزيز خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس:" الحكومة التفتت لمطالب المصريين بالخارج.. يستفيد المصرى بالخارج من سيارته والدولة تستفيد من خلال تحويل النقد الأجنبي".

وحذر عبد العزيز خلال كلمته، من استغلال القانون، وذلك من خلال طريقة التسجيل للحصول على المزايا المنصوص عليها فى التشريع دون وجه حق، مطالبا الوقوف على هذه النقطة بصورة دقيقة، لضمان تحقيق فلسفة التشريع وعدم الحياد عنها، متابعا:" القانون يحقق فائدة مهمة، ولكن فى نفس التوقيت علينا الانتباه ألا ينحرف عن الهدف المراد منه"، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وفى ذات الصدد، قالت النائبة شيماء حلاوة: "هذا التشريع من أهم وأبرز مطالب المصريين بالخارج على مدار السنوات السابقة، والتشريع حقق مكاسب كثيرة وترجمة صريحة لنص المادة 88 من الدستور، وجاء نتيجة للاستماع لمطالب المصريين، متمنية أن يكون هناك المزيد من التشريعات المشابهة لكل قضايا المصريين بالخارج".