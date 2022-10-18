شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس"الصحفيين العرب": نشكر الرئيس السيسى على رعايته للمؤتمر العام للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مؤيد اللامى، رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على رعايته للمؤتمر العام الرابع عشر الذى يعقده اتحاد الصحفيين العرب، كما وجه الشكر والتقدير لجمهورية مصر وشعبها على احتضان الاتحاد الذى يقترب من عامه الستين قريبا.

وأضاف مؤيد اللامى خلال كلمة له فى المؤتمر العام، أن هناك مسئولية كبيرة على قيادة الاتحاد القادمة، مؤكدا أن الاتحاد سيعمل خلال الفترة القادمة على تحديد علاقاته مع المنظمات الدولية و الأممية.

وتابع مؤيد اللامى، رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب: "اتحاد الصحفيين العرب وجد لكى يبقى قويا عزيزا مؤثرا حرا".

بدأ منذ قليل، المؤتمر العام الرابع عشر الذى يعقده اتحاد الصحفيين العرب، فى مقره الدائم بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وتتواصل أعمال المؤتمر علي مدار يومين وذلك بمشاركة 19 نقابة وهيئة وجمعية للصحفيين من 18 دولة عربية.

ينعقد المؤتمر العام كل 4 سنوات بحضور وفد يضم 4 أعضاء من كل دولة عربية، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة العامة الـ 15، ويناقش المؤتمر العام خطة عمل الاتحاد فى السنوات القادمة واختيار أمانة عامة جديدة وكيفية مواجهة الآثار شديدة السلبية على الصحافة العربية والعالمية التي سببتها أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ، وقيام الاتحاد بدوره الفاعل دفاعا عن حرية وقضايا الصحفيين والصحافة والقضايا العربية فى مواجهه الأكاذيب والشائعات التي تحيط بوطننا العربى.

وتأسس اتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة عام 1964 تعبيرا عن رغبة الصحفيين العرب فى توحيد كلمتهم داخل كيان قوي يستطيع الدفاع عن قضاياهم وقضايا وطننا العربى.