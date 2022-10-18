بطريقة ساخرة.. توني كروس يعلق على جائزة أفضل نادٍ في العالم

وكتب كروس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، سأل فيها حساب ريال مدريد بسخرية عن مدى سعادتهم بهذا المركز في هذه الجائزة.

وسأل كروس حساب فريقه متعجبا من الاختيارات في الجائزة، حيث حقق النادي الملكي الموسم الماضي بطولة الدوري الإسباني على حساب نادي برشلونة، كما حقق بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، بعد تغلبه على مانشستر سيتي الفائز بالجائزة قبل نهائي البطولة بريمونتادا تاريخية في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، كما تمكن الميرينغي من الفوز على نادي ليفربول الإنجليزي في نهائي البطولة 1-0، ليُتوج باللقب على حساب الريدز للمرة الثانية بعد نهائي كييف 2018، الذي انتهى أيضًا بفوز ريال مدريد (3-1).

لذلك، كان من الأقرب للوقع أن يحصد ريال مدريد جائزة أفضل نادٍ من وجهة نظر توني كروس، بعد التفوق التام الذي حققه الريال على الأندية الأخرى التي تم ترشيحها.