انت الان تتابع خبر إيقاف 11 حالة ابتزاز الكتروني وعنف أسري في ست محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعمليات استباقية وجهود ميدانية تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية في ست محافظات بينها العاصمة بغداد من إيقاف 7 حالات ابتزاز الكتروني و 4 حالات عنف أسري، وإعادة 4 فتيات هاربات بسبب التعنيف والمشاكل الأسرية الى ذويهن".وأضاف، أن "الشرطة المجتمعية اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين، بعد قيامها بتأمين حسابات الضحايا وحذف محتويات الابتزاز".

وأشارت الى "تقديم الدعم النفسي والمعنوي للهاربات، والتعهد بقيام مفارزها بزيارات دورية لضحايا التعنيف والهروب ضمن مبدأ الرعاية اللاحقة لتقديم الدعم لهن والوقوف على أوضاعهن".

