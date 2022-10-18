لا قيصري إلا للضرورة.. عمليات الولادة الطبيعية تتجاوز 66% بمستشفى العامرية العام بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

ناقشت مديرية الصحة بالإسكندرية، مؤشرات عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية في مستشفى العامرية العام، في إطار مبادرة الألف يوم الذهبية المعنية بالأيام الأولى في عمر الطفل المصري.

وقالت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن مستشفى العامرية العام برئاسة الدكتور أحمد فؤاد، استقبل الدكتور أحمد مصطفى والدكتور أحمد فوزي أساتذة التوليد وأمراض النساء بجامعة الإسكندرية، فى إطار متابعة مبادرة الألف يوم الذهبية.

وأضافت في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه جرى مناقشة مؤشرات الأداء بالنسبة للولادة القيصرية والطبيعية خلال الـ9 شهور الماضية، والتي أظهرت أن أكثر من ثلثي الأمهات الحوامل بالمستشفى يلدن ولادة طبيعية بنسبة تجاوزت 66%.

وأشارت إلى أنه جرى زيارة غرفة عمليات وعيادة أمراض النساء والقسم الداخلي للنساء والولادة والاطلاع على الأجهزة الموجودة، بالإضافة إلى مناقشة أعداد القوة البشرية من أطباء وتمريض وتجهيزات المستشفى.

وناقش الوفد الطبي الزائر أطباء النساء بالمستشفى حول المشاكل التي تواجههم داخل القسم بالإضافة لفكرهم عن الالتزام بالولادة الطبيعية عوضاً عن القيصرية، وأفاد الأطباء بأن السياسة داخل القسم هي تشجيع الولادة الطبيعية وعدم اللجوء للولادة القيصرية إلا فى الحالات التى تستدعى ذلك طبيا.

يذكر أن مبادرة الألف يوم الذهبية تهدف إلى خلق وعي مجتمعي بأهمية الالف يوم الأولى من عمر الطفل وتقديم كافة أوجه الرعاية للطفل المصري، منذ أن يكون جنين في رحم الأم وطول فترة الحمل وأثناء الولادة وأيضا خلال الألف يوم الأولى من حياته، لما لهذه الفترة من أهمية في حياة الطفل.