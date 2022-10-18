بالصور- عروض السيرك المصري الأمريكي تبهر ذوى الهمم وطلاب المدارس في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط العشرات من الأشخاص ذوي الهمم وأطفال المدارس فرحتهم بمشاهدة فقرات "السيرك المصري الأمريكي" والذي يقام بأرض جمعية الشبان المسلمين بحي غرب أسيوط.

وذلك بحضور عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ومحمد بشير رئيس حي غرب وعلي خميس مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم وعبير عبدالغني مدير وحدة ذوي الاعاقة بالمحافظة والعشرات من الأشخاص ذوي الهمم بمختلف قرى ومراكز المحافظة وذويهم والعشرات من طلاب المدارس.

وشاهد المحافظ والأشخاص ذوي الهمم فقرات السيرك المصري الأمريكي بقيادة "زيزى هاشم" والاستمتاع بمشاهدة أحدث عروض الاستعراضات الهوائية وفقرات ترويض الثعابين والزواحف وفقرة عروض خفة اليد وعروض الحيوانات المتوحشة "الاسود".

وعبر محافظ أسيوط عن سعادته مشاركة الأشخاص ذوي الهمم فرحتهم واحتفالهم موجهًا الشكر للقائمين على السيرك لتميز فقراته مؤكدًا دعمه الكامل والمستمر للأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة والأشخاص ذوى الهمم وحرصه الدائم على توزيع مشروعات التمكين الاقتصادي عليهم وخاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر داعيًا كافة الجهات المعنية والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص للتعاون في دعم الأسر الأولى بالرعاية وتضافر الجهود بينهم لتقديم خدمات أفضل للأسر الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة والعمل على تمكينهم اقتصاديًا من خلال تقديم المساعدات المادية وإقامة المشروعات الخدمية المهمة لجميع المواطنين وتوفير سبل معيشة وحياة كريمة لهم.