أمانة الصحة النفسية: لا نعلم مكان احتجاز شيرين عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

نفت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، ما تردد عن احتجاز المطربة شيرين عبدالوهاب بمعرفة أهلها بمستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابع للوزارة.

وقالت الأمانة في بيان نشرته عبر حسابها على فيسبوك، إن "هذه المعلومات عارية تماما عن الصحة، وأنها ليس لديها معلومة دقيقة عن مكان وجود الفنانة المذكورة أو عن حالتها الصحية".

وأوضحت أن المستشفيات والمراكز التابعة لها، والمنتشرة في 16 محافظة من محافظات الجمهورية تحترم وتعمل وفق قانون رعاية المريض النفسي رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩ وتعديلاته لسنة ٢٠٢١، التي تنص على أنه لا يجوز حجز مريض الإدمان رغم إرادته، وأن الأمانة العامة ترفض بشدة الزج باسمها أو أي من مستشفياتها في تلك الواقعة.

يذكر أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان هى الكيان المركزي التابع لوزارة الصحة والسكان والمنوط به تقديم خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان عبر المستشفيات والمراكز التابعة لها في ١٦ محافظة مصرية والبالغ عددها ٢٣ مستشفى ومركز لعلاج الإدمان.

كانت النيابة العامة، أعلنت أنها تحقق في البلاغ المقدم من محامي المطربة شيرين عبدالوهاب، ادعى فيه "تهجم" شقيقها عليها وإدخالها مستشفى للصحة النفسية "عنوة".

وادعى شقيق شيرين عبدالوهاب ووالدتها في مداخلة تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية أنه "أدخل شقيقته المستشفى كي تُعالج من تعاطي المخدرات، ولحمايتها من طليقها حسام حبيب". فيما قال ياسر قنطوش محامي شيرين إن كل ما يهمه هو مصلحة شيرين مضيفا أن المستشفى قدمت تقريرا يوضح أنها "مريضة ومحتاجة علاج".

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