سقوط تشكيل عصابي يتاجر في النقد الأجنبي بالدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي، تخصص نشاطه في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالقاهرة.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهت في عدد من الأشخاص حال قيامهم باستلام وتسليم مبالغ مالية، وأمكن ضبط (شخصين، إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمين بمحافظة القاهرة) وبحوزتهم (مبلغ مالي - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

وبمواجهتهم أقر أحدهم بأنه يعمل صحبة (والده "له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة) في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وقيام المتهم الآخر والذي يعمل كوسيط بإحضار العملاء الراغبين في استبدال وبيع العملات الأجنبية بالسوق السوداء، وبمواجهة المتهمة أقرت بحضورها لرغبتها في استبدال المبلغ المالي المضبوط بحوزتها إلى العملة الأجنبية.

وضبط إثنين متهمين آخرين وبحوزة أحدهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية") الذى اعترف بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالاشتراك مع باقي المتهمين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.