مصادرة 15 شيشة وتحرير 60 محضر إشغال لمحال مخالفة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تحرير 40 محضر إشغال طريق، ومصادرة 15 شيشة، وتحرير 20 محضر مخالف لقرار الغلق لمحال تجارية، بالإضافة إلى 20 حالة إزالة فورية تنوعت ما بين باعة جائلين يفترشون الطرقات.

جاء ذلك خلال جولة مساء أمس الأثنين امتدت لمنتصف الليل بمدن بنها وكفر شكر قاد خلالها حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على أرصفة المُشاه والطريق العام التي تتسبب في اختناقات مرورية وتُعيق حركة الماره، والتي تُعد تعدياً على أملاك الدولة ومخالفة للوائح والقوانين المنظمة.

جرى خلال الحملة المرور على عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن بنها وكفر شكر (منطقة وابور الثلج وشارع فريد ندا ومنطقة الحرس الوطني بمدينة بنها)، (شارع جمال عبد الناصر وجانبية كفر منصور وشارع عبد المنعم رياض بمدينة كفر شكر).

وأهاب محافظ القليوبية، في بيان له اليوم، بأصحاب المحال التجارية والورش والأعمال الحرفية بالالتزام بتنفيذ قرار مواعيد الغلق الشتوية، وذلك لتجنُب الوقوع في المخالفات والعقوبات التي تتمثل في تطبيق غرامات تصل إلى أربعة آلاف جنيه.