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بالتزكية.. "السعدون" رئيسًا لمجلس الأمة الكويتي

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بغداد - ياسين صفوان - يذكر أن الحكومة قد امتنعت عن التصويت التزاما بتعهد القيادة السياسية بعدم التدخل بانتخابات مناصب المجلس ليكون الأخير سيد قراراته.

وكان نائب الأمير وولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح افتتح دور انعقاد جديداً للبرلمان في وقت سابق اليوم، وأكد أمام المجلس أن الحكومة لن تتدخل في عملية اختيار رئيسه.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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