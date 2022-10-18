انت الان تتابع خبر مصرع 6 أشخاص إثر سقوط مروحية في الهند والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد جيوتيراديتيا سينديا، وزير الطيران المدني الهندي، على وقوع الحادث، وقال إن وزارته تعمل على تحديد حجم الخسارة.

وذكرت تقارير إعلامية أن 6 ركاب وطيارين كانوا على متن المروحية، لقوا مصرعهم.

وقال مسؤولون إن المروحية، التي تديرها شركة خاصة، تحطمت بسبب الطقس الضبابي، دون الخوض في التفاصيل.



ويتوافد الهندوس على معبد "كيدرناث" للإله الهندوسي "شيفا"، ويقع في منطقة رودراببراياغ بولاية أوتارانتشال.

ويقع المعبد على ارتفاع 1311 مترا، ويسمح للزوار بالتوجه إليه فقط من أبريل إلى نوفمبر من كل عام.

