برلمانيون: الكل رابح من قانون منح تيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، يستحق توجيه الشكر للحكومة، متابعا:" من المرات القليلة التى نجد فيها مشروع قانون يحمل فكرة خارج الصندوق، والكل رابح من هذا التشريع، وفكرة القانون تمت صياغتها بحرفية شديدة، وصنع بفكر متقدم وشكل يضمن للجميع أن يستفيد دون أن يسبب أى ضرر لاقتصاد الدولة.

وتابع رشاد، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب:" فيما يخص الصياغة من المرات القليلة الصياغة دون أى اخطاء، وحال مناقشة المروع باللجنة النوعية لم يتم إضافة الكثير نظرا للحرفية الكبيرة فى الصياغة".

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون جاء تفعيلا لنص المادة 88 من الدستور الخاصة بالمصريين بالخارج، والتشريع يعظم من الاستفادة بالعملة الصعبة وفى نفس الوقت تفعيل لنص دستورى خاص بحقوق المصريين بالخارج، وفى انتظار أن يكون هناك مثل هذه القوانين التى تحمل أفكار خارج الصندوق، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وأشاد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بمشروع القانون قائلا: "هذا التشريع يتفق مع فكرة الجمهورية الجديدة، فهو يحقق معادلة جميع الاطراف، المواطن والدولة، وتفعيل صريح وترجمة لنص المادة 88 من الدستور، وتمت صياغته بشكل محترف، حيث عالج بعض المشاكل التى كانت تواجه المصريين بالخارج والمتمثلة فى ترك متعلقاتهم وسياراتهم فى الخارج، متمنيا من الحكومة أن يكون هناك المزيد من التشريعات المشابهة.

وطالب عضو مجلس النواب، تشكيل لجنة من الخبراء فى مصلحة الجمارك لضمان نجاح القانون على الأرض والتأكد من التطبيق الفعلى على الأرض بعد إقراره.