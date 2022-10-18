شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع قانون جديد يحدد عقوبات كل من يشوه المبانى بالرسم والكتابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مجلس النواب اليوم الثلاثاء، مشروع قانون تجريم تشويه الوجه الحضارى للمدن المقدم من النائبة منى عمر، و(60) نائباً، وحدد مشروع القانون عقوبات غرامة مالية وحبس يصل لـ6 أشهر لكل من يقوم بتشويه جدران أي مباني أو منشآت أو أسوار تقع في نطاق المدنية وذلك بالكتابة أو الرسم أو وضع ملصقات عليها أو تخريب هيكلها الخارجي.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن المدن التي نعيش فيها هي واجهة حضارية لنا أمام العالم أجمع وتعكس هدى تحضرنا ورقي سلوكياتنا وتعتبر النظافة، والحرص على إبراز النسق الجمالي من أهم المظاهر التي تدعم جهود التنشيط السياحي لأي مدينة ولما كان من الملاحظ أن هناك سلوكيات غير محمودة من بعض المواطنين تسيء إلى الشكل العام للمدن ، وتشوه المظهر الحضاري لها وأيضا تنتج عن هذه السلوكيات الضارة تأثير سلبي على النشاط السياحي فالسائح يختزن صورة سيئة عن بلادنا و وسلوك مواطنيها لذلك كان لابد من السعي لتقويم هذه السلوكيات من خلال مواد قانونية ملزمة تجعل هناك عقوبات رادعة لكل من يسلك سلوك من شأنه الإضرار بالوجه الحضاري للمدن وتشوهه".