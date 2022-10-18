ارتفاع عدد ضحايا سقوط مقاتلة روسية على مبنى سكني إلى 13

18 أكتوبر , 2022
سقوط مقاتلة روسية على مبنى سكني (أ ف ب).
نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن مسؤول كبير قوله، اليوم الثلاثاء، إن فرق الإنقاذ انتشلت جثث 13 شخصاً، بينهم ثلاثة أطفال، من مبنى سكني مؤلف من تسعة طوابق في مدينة ييسك الروسية بعد اصطدام مقاتلة من طراز سو-34 به أمس الإثنين.
وقال أليكسي كوزنتسوف مساعد وزير الرعاية الصحية إن 19 شخصاً أصيبوا من جراء تحطم الطائرة الذي أدى لاجتياح النيران شققاً سكنية. وقفز الطياران من الطائرة بعد أن اشتعلت النيران في محركها عند الإقلاع.
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