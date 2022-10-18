ثلاث ضربات متتالية .. روسيا تفتح باب الجحيم على أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت أوكرانيا الثلاثاء أن ثلاث ضربات استهدفت "منشأة للطاقة" في كييف، بعد يوم على تعرّض العاصمة الأوكرانية لضربات روسية أسفرت عن سقوط قتلى.

وأفاد نائب مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموشنكو على وسائل التواصل الاجتماعي "مبدئيا، استهدفت ثلاث ضربات منشأة للطاقة على الضفة اليسارية لكييف".

وذكر رئيس بلدية المدينة أن الهجوم استهدف "البنية التحتية الحيوية" وإن عمال الطوارئ يتجهون إلى هناك، وفقما نقلت "رويترز".

منشآت حيوية في 3 مناطق أوكرانية

واستهدفت عدة ضربات روسية، صباح الاثنين، منشآت حيوية في 3 مناطق أوكرانية منها العاصمة كييف، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في "مئات البلدات"، حسبما أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال.

وأوضح شميغال: "هذا الصباح، هاجم الروس مرة أخرى منشآت الطاقة في أوكرانيا في ثلاث مناطق".

وأضاف: "5 ضربات بطائرات مسيرة على كييف وهجمات صاروخية على منطقتي دنيبروبتروفسك (وسط شرقي) وسومي (شمال شرقي)"، مبرزا أن "مئات البلدات دون كهرباء".

كما ذكرت شركة الطاقة النووية الحكومية "إنرجواتوم" أن محطة زابوريجيا للطاقة النووية انفصلت عن شبكة الكهرباء الوطنية، يوم الاثنين، بعد قصف روسي، مما دفع مولدات الديزل الاحتياطية إلى العمل.

وتابعت في بيان: "الروس قصفوا مرة أخرى محطات فرعية مهمة للبنية التحتية، مما أدى إلى إغلاق آخر خط اتصال بقدرة 750 كيلو فولت في الساعة 03:59".