شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل مصر الأخضر ..الحكومة ترفع شعار "تخضير الاقتصاد".. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان ( مستقبل مصر الأخضر "تحت المجهر"..الحكومة ترفع شعار "تخضير الاقتصاد" وتوجه 336 مليار جنيه للمشروعات الخضراء)، حجم المخصصات التي وجهتها الحكومة ضمن موازنة العام المالى الحالي 22/23 لتنفيذ المشروعات الخضراء في كل قطاع بالدولة، خاصة وأن الحكومة تبذل المزيد من الجهود نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وإليكم التفاصيل كاملة...

مستقبل مصر الأخضر "تحت المجهر"..الحكومة ترفع شعار "تخضير الاقتصاد" وتوجه 336 مليار جنيه للمشروعات الخضراء.. النقل الأعلى باستثمارات 300 مليار.. 26.4 مليار للرى.. والإسكان والتنمية المحلية يستثمران بـ 7.3 مليار..



