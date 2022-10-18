شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة "تعليم النواب" تناقش انتظام العملية الدراسية بحضور وزير التعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اجتماعا لها اليوم الثلاثاء، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لانتظام العملية التعليمية فى العام الدراسى الجديد 2022/2023.

ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

كما تناقش اللجنة الدينية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، من حيث المبدأ.