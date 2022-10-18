شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب" تستكمل مناقشة قانون هيئة قناة السويس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا لها اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

فى سياق متصل تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب اجتماعا لها لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.

كما تعقد لجنة الطاقة والبيئة اجتماعا لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.