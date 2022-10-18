انطلاق فاعليات اليوم الثاني لمؤتمر "الفتوى وأهداف التنمية المستدامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

بدأت صباح الاثنين، فعاليات اليوم الختامي للمؤتمر الدولي السابع لدار الإفتاء المصرية "الفتوى وأهداف التنمية المستدامة"، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبدأت الفعاليات فاعليات اليوم الثاني بجلسة بعنوان "دور الفتوى في مواجهة معوِّقات التنمية"، ويرأسها المدير التنفيذي للشئون الإسلامية بهيئة الأوقاف بالإمارات.

ويحاضر في الجلسة، الحبيب علي الجفري رئيس مؤسسة طابة للأبحاث، والدكتور أحمد وسام مدير الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، ومفتي جزر القمر ومفتي لبنان، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر.

وانطلقت أمس، فعاليات المؤتمر العالمي السابع للإفتاء الذي تنظِّمه الدار تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، ويستمرُّ لمدَّة يومين، ويتناول مناقشة موضوعات تتعلق بـ "الفتوى وأهداف التنمية المستدامة".

وقال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، إن رسالة المؤتمر إبراز دَور الفتوى الشرعية في عمارة الأرض وتحقيق التنمية المستدامة للدول والمجتمعات، بما يحقق رفاهية الإنسان.9