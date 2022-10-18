حالة وفاة و13 مصابا في تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط الغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 13 آخرون في حادث تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط الغربي، الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه ووجود ضحايا.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم سيارتين ملاكي وثالثة ميكروباص قبل كارتة دهشور اتجاه القاهرة.

أسفر الحادث عن حالة وفاة وإصابة 13 شخصا نقلوا إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم والتحفظ على الجثة بثلاجة الموتى.

جرى تجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.