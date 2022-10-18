انتشال جثة طالب غرق في نهر النيل بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي طالب مصرعه غرقًا، اليوم الثلاثاء، أثناء الاستحمام في نهر النيل بمدينة سوهاج، جرى انتشال الجثة، ونقلها إلى مشرحة المستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان سوهاج بلاغًا بغرق شخص بنهر النيل بشارع كورنيش النيل الشرقي دائرة القسم.

جرى انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتبين غرق "كريم. و" 14 عامًا طالب بالصف الثاني الإعدادي ويقيم دائرة القسم.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، وأفاد كل من خاله "مصطفى ح" 33 عامًا عامل، "مروان. ص" 14 عامًا طالب بالصف الثاني الإعدادي "شاهد واقعة" بأنه أثناء نزول المذكور إلى نهر النيل ولعدم إجادته السباحة غرق به، ونفى الأول الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.