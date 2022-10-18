"عايز أنتقم منها".. المتهم بقتل "نيرة أشرف بورسعيد" يعترف بارتكاب الجريمة

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

اعترف المتهم بقتل فتاة بورسعيد المعروفة إعلاميًا بـ "نيرة أشرف بورسعيد" لرفضها الزواج، اليوم الثلاثاء، بتفاصيل الواقعة عقب القبض عليه.

وبمواجهة المتهم عقب القبض عليه اعترف بارتكابه الواقعة، وأنه سبق ارتباطه بالمجنى عليها - خطوبة - ونشبت خلافات بينهما، قام على إثرها بالتعدى عليها بدافع الانتقام.. "كنت عايز انتقم منها".

وكان قسم شرطة الشرق بمديرية أمن بورسعيد قد تلقى بلاغًا من أحد أقارب الفتاة: خلود السيد فاروق درويش 20 عامًا، بعثوره على جثتها داخل محل سكنها بحي الشرق، وبها بعض الكدمات وآثار خنق بالرقبة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة جرى تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عامل بأحد المصانع - خطيب المجنى عليها - مقيم بمركز شرطة المنزلة بالدقهلية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام جرى استهدافه وضبطه، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، ووضعت الجثة بمشرحة مستشفى النصر التخصصى تحت تصرفها، لحين التصريح بالدفن.

وكشف أحد أقارب الفتاة أن المجني عليها "خلود" كانت على علم عند خطبتها بالمتهم أنه كان متزوجا وانفصل عن زوجته - مطلق - لكنها لم تشعر بالراحة معه خلال فترة الخطوبة فقررت فسخها، وحاول أكثر من مرة العودة إليها لكنها رفضت.

وأضاف أن المتهم هددها بالقتل منذ يومين إذا لم تعود إليه، لذلك تقدمت باستقالتها للابتعاد عن ملاحقته لها، إلا أنه عندما علم باستقالتها استغل تواجدها بمفردها في المنزل كون أن إخوتها في المدرسة وزوجة خالها في العمل، وتوجه إلى المنزل وكسر عليها الباب وظل يضربها ثم خنقها.