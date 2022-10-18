أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف من الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو يوميًا، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3 جنيهات و4.75 جنيه.

البطاطس بين 4 و7 جنيهات.

البصل بين 2.25 و4.25 جنيه.

الكوسة بين 3.5 و6.5 جنيه.

الفاصوليا بين 5 جنيهات و11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 4 و10 جنيهات.

البلح السماني بين 3 و5 جنيهات.

البلح الزغلول بين 4 جنيهات و7.5 جنيه.

البلح الرملي بين 4 و8 جنيهات.

الجوافة بين 3 و8 جنيهات.

الرمان بين 5 و10 جنيهات.