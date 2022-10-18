طعنه بمفك في رأسه.. السجن 7 سنوات لسائق توكتوك متهم بقتل زميله بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن المشدد 7 سنوات لسائق توك توك وإلزامه بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة، لاتهامه بقتل سائق بسبب أولوية المرور.

أصدر الحكم المستشار محمد أحمد شعيب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار محمود عيسى سراج الدين والسيد الوزيري، سكرتير المحكمة.

ترجع أحداث القضية رقم 9436 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة المنتزه أول، بقيام المتهم بطعن المجني عليه في مشاجرة ما أدى إلى وفاته.

كشفت تحريات ضباط المباحث نشوب مشادة كلامية بين المتهم "ع.ع.م" سائق توك توك والمجني عليه "م.م.أ" سائق بشركة، بسبب مرور سائق التوك توك بالسير عكس الاتجاه وأولوية المرور.

تطورت المشادة إلى مشاجرة وأحضر المتهم مفك من التوكتوك خاصته وطعن السائق في رأسه فسقط المجني عليه مغشيا عليه، وتوفي عقب نقله إلى المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.