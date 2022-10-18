بالصور- "زراعة جنوب سيناء" تنهي استعدادها لاستقبال الموسم الشتوي

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن المديرية أنهت استعدادها لاستقبال الموسم الزراعي الشتوي، وجرى توفير قمح جيزة "171"، واتخاذ كافة الإجراءات لبدء توزيعه على المنتفعين بالتجمعات التنموية الزراعية السكنية الجديدة، إضافة إلى تشكيل قوافل ولجان زراعية لمتابعة المزارعين داخل هذه التجمعات والبالغ عددها 7 بينهم 4 بمدينة رأس سدر، وتجمعين بمدينة طور سيناء، وتجمع بمدينة سانت كاترين.

وأوضح ول الوزارة في تصريح لـ"الخليج 365" اليوم الثلاثاء، أنه جرى التأكيد على أهمية التواصل والتنسيق الجيد بين جميع الإدارات الزراعية التي يتبع لها تجمعات تنموية زراعية لتوفير كافة أشكال الدعم خاصة الإرشادي للمزارعين، وإعداد تقارير حول طرق وأساليب الزراعة مع الوضع في الاعتبار عنصر دقة في البيانات والإحصاءات لتحديد ما يجب اتخاذه من إجراءات نحو نجاح مشروع التجمعات التنموية المتكاملة، لكونه أحد ركائز الدولة في تنمية سيناء، وتحويلها إلى سلة غذائية.

وأشار إلى أنه جرى بدء موسم عصر الزيتون، لذا جرى تشكيل فرق زراعية لمتابعة المزارعين داخل حقول الزيتون خلال جني ثمار الزيتون، لتلبية احتياجات وطلبات الراغبين في الحصول على الخدمات من قطاع الزراعة، ودعمهم بفتح معصرة الزيتون على البارد بالمنطقة الصناعية بمدينة طور سيناء.