نويبع تتقدم مدن جنوب سيناء في منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بنسبة 90%

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أنهت اللجنة التي قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتشكيلها برئاسة الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، لمتابعة المراكز التكنولوجية على مستوى مدن المحافظة أعمال تقييم العمل داخل هذه المراكز خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المركز التكنولوجي بمدينة نويبع جاء في المركز الأول في منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بنسبة 90%، وكانت قد بلغت نسبة التقييم السابق 70%، بنسبة تقدم تصل إلى 20%، بينما حصلت المراكز التكنولوجية بمدينة دهب على المركز الثاني بنسبة 90%، وكانت قد بلغت نسبة التقييم السابق 69% بنسبة تقدم تصل إلى نحو 19%، واحتلت مدينة أبوزنيمة المركز الثالث بنسبة 85%، وكانت قد بلغت نسبة التقييم السابق %57 بنسبة تقدم تصل إلى نحو% 28 .

وأشاد المحافظ بالعاملين بالمراكز التكنولوجية في هذه المدن، وحرصهم على التقدم الدائم والمستمر في مجال عملهم، مشيرًا إلى أنه جرى التدريب المبدئي على الشاشات لموظفي الخزينة والحسابات والشئون الإدارية،وموظفي الشباك، ومشرف النظام.

وأكد أنه جرى تكريم رؤساء المدن الثلاث لتحفيز كافة رؤساء المدن على مستوى المحافظة للتقدم في منظومة المراكز التكنولوجية، وذلك في ضوء اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي للتسهيل على المواطنين.